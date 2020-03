Coronavirus: da oggi supermercati chiusi la domenica in Emilia Romagna scattano le nuove disposizioni dell'ordinanza firmata dal presidente Bonaccini

Da oggi in Emilia Romagna sono chiuse tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali. Restano aperte farmacie e parafarmacie. Sono chiusi al pubblico i cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

Nell'ordinanza a firma del Presidente Bonaccini che integra le misure già adottate per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire da oggi al 3 aprile 2020.



