Coronavirus: dal Giappone la testimonianza di una cittadina sammarinese

"Al momento la situazione non è come in Italia, qua già da Febbraio tanta prevenzione". Sono le parole di Marcella Morganti, cittadina sammarinese che vive e lavora a Yokohama. "Nella vita quotidiana - spiega - non abbiamo le stesse restrizioni. I contagi sono ancora relativamente contenuti perché qui già da circa un mese e mezzo fa le misure di prevenzione sono state prese ed attuate molto sul serio".

I dati che arrivano dalla Johns Hopkins University parlano di 1.693 contagi e 52 morti.

L'intervista a Marcella Morganti