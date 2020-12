Coronavirus: dalla Mezzaluna Rossa degli Emirati Arabi Uniti un sostegno alle famiglie sammarinesi in difficoltà

Nel video l'intervista al Segretario agli Affari Esteri, Luca Beccari

Un ponte di solidarietà unisce la Repubblica di San Marino e la Mezzaluna Rossa degli Emirati Arabi Uniti. Su iniziativa del Governo emiratino, infatti, il Titano è stato inserito in un programma di distribuzione di capi di abbigliamento a famiglie in difficoltà, che sarà portato avanti con il supporto della Caritas di San Marino. Il Segretario agli esteri Luca Beccari ha incontrato in mattinata a palazzo Begni il Primo Segretario dell’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma Muhand Alnaqbi, alla presenza dell'Ambasciatore di San Marino presso gli Emirati Arabi Uniti, Mauro Maiani e insieme si sono poi recati presso Casa San Michele per assistere all’arrivo dei materiali donati alla Repubblica che si stima possano sostenere diverse centinaia di nuclei familiari.





Dalla Segreteria Esteri un sentito ringraziamento a nome di tutto l’Esecutivo, per un gesto che si inserisce nelle già ampie collaborazioni bilaterali tra i due Paesi amici e nel più esteso scenario di cooperazione internazionale nella lotta al COVID-19.

