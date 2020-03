COVID-19 Coronavirus: Dalla Protezione Civile precisazioni per gli operatori economici del territorio

Coronavirus: Dalla Protezione Civile precisazioni per gli operatori economici del territorio.

Sulla pagina facebook della Protezione Civile di San Marino arrivano precisazioni rivolte a tutti gli operatori economici del territorio dopo l'emanazione dell'ultimo decreto legge per contenere l'emergenza da Coronavirus.

Le attività di servizio, artigianali e industriali verso codice operatore economico possono continuare ad operare nel rispetto delle misure igenico sanitarie stabilite dal decreto. Ogni attività verso codice operatore economico è consentita sulla base della tipologia di licenza. Sono invece sospese le attività di commercio al dettaglio tranne quelle effettuate tramite e-commerce.

Ogni attività svolta verso clienti privati deve essere sospesa e tutte le attività devono inoltre operare al 50% della forza lavoro. La logistica è garantita per la filiera alimentare, per le consegne di beni acquistati online e per le consegne a domicilio. Sia corrieri che privati però devono attenersi al regolamento dell'ISS. Non sono infine autorizzati servizi e vendita diretta al cliente privato e interventi al domicilio privato se non per effettiva e inderogabile urgenza.



