Coronavirus: diminuiscono i positivi attivi sul Titano.

Solo due nuovi casi registrati a San Marino nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i positivi attivi rispetto ieri, sono 33 di cui 31 seguiti a domicilio e due ricoverati in ospedale dove la saturazione della terapia intensiva resta all'8%. Sul fronte vaccinazioni oltre 24.600 i vaccinati con seconda dose o dose unica in Repubblica, risulta completamente immunizzato quasi l'82% della popolazione vaccinabile.

In Italia continua a diminuire l'incidenza settimanale dei casi, a livello nazionale a 34 per 100.000 abitanti. Nel periodo 15-28 settembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83, al di sotto quindi della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. Ieri è arrivato anche il via libera per la piena capienza dei luoghi di cultura come cinema e teatri, al 75% per gli stadi e al 50% per le discoteche. Da domani ritorno in zona bianca della Sicilia.

