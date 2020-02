COVID 19 Coronavirus, Diocesi San Marino – Montefeltro in attesa di disposizioni

Coronavirus, Diocesi San Marino – Montefeltro in attesa di disposizioni.

La Diocesi San Marino – Montefeltro attende disposizioni precise da parte di governo e arcidiocesi, in merito all'eventuale chiusura delle chiese. Il Vescovo Andrea Turazzi ha però stabilito che durante le funzioni religiose la comunione non venga dispensata in bocca, non sia consentito lo scambio di pace e che le acquasantiere rimangano vuote.



I più letti della settimana: