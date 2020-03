Coronavirus: donate le creme idratanti per gli operatori sanitari della Rianimazione di Forlì

Ci sono tanti aspetti legati all'emergenza di questi giorni: ogni contributo può sostenere ed alleviare la fatica di chi è in prima linea contro il Coronavirus. La prevenzione della malattia covid-19, che prevede anche l’uso continuo delle mascherine per gli “addetti ai lavori” degli ospedali, ha la controindicazione di mettere a dura prova la pelle. Non sono mancate in questi giorni le fotografie delle piaghe sul volto degli operatori sanitari. Grazie alla segnalazione e alla collaborazione della dottoressa Lisa Pasini di Forlimpopoli e della dermatologa Maria Bandini di Faenza - informa l'Ausl Romagna - la ditta SVR di Milano ha donato al reparto di Anestesia e Rianimazione di Forlì delle creme idratanti per impedire lesioni al viso, generate da presidi di protezione individuali.

