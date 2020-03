AGGIORNAMENTO Coronavirus: due decessi nelle ultime 24 ore. In totale sono 9 Sei nuovi contagi, 244 persone in quarantena. In corso l'uso di farmaci compassionevoli. Le donazioni hanno raggiunto quota 150mila euro

Altri due decessi nelle ultime 24 ore a San Marino tra i contagiati da coronavirus, entrambi uomini, uno aveva 72 anni, l'altro 82. Il bilancio sale quindi a nove decessi complessivi. Fermo a quattro il numero dei guariti. Sei i nuovi casi di contagio accertati nelle ultime 24 ore e il totale sale dunque a 102: 11 sono in rianimazione, 50 sono in degenza in isolamento e 41 in isolamento al proprio domicilio. Le quarantene in corso sono 244 e 244 quelle terminate. Tra quelle in corso 21 sono sanitari e 3 appartengono alle forze dell'ordine. Il Direttore Rinaldi ha ribadito che la struttura il Colore Del Grano, dove diversi ospiti sono in isolamento, è una delle realtà maggiormente controllata e tutelata e lo sono – ha affermato – anche gli operatori. Per quel che riguarda i tamponi agli operatori della struttura, viene seguita la stessa procedura prevista per tutti. E comunque alcuni tamponi – ha precisato – sono stati eseguiti. Ci sono posti sufficienti in terapia intensiva per affrontare le criticità e in tutte le altre aree dell'ospedale appositamente allestite per trattare i casi che necessitano di ospedalizzazione. In corso intanto l'utilizzo di farmaci sperimentali.

Il Segretario di Stato alla Sanità Ciavatta ha chiarito che non c'è alcuna stretta sui frontalieri, anche se gran parte di loro è rimasta a casa, vista la riduzione obbligatoria del 50% del personale nelle aziende private. La dottoressa Stefania Stefanelli ha fatto sapere che le donazioni hanno raggiunto complessivamente 150mila euro. Rinaldi ha precisato che per chi rientra in famiglia, dopo essere stato al lavoro, è di buon senso usare attenzioni circa la sanificazione degli indumenti e anche delle calzature.

In video le dichiarazione di Gabriele Rinaldi, Direttore Authority Sanitaria, e Stefania Stefanelli, Dirigente Unità Comunicazione Iss

Vai al comunicato stampa





I più letti della settimana: