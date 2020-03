Coronavirus: due nuovi decessi, 6 casi positivi

Gabriele Rinaldi: registriamo due nuovi decessi, che salgono a 9. dal Dirigente le condoglianze alle famiglie da tutto il personale. "Un senso di sconfitta per tutti - dice il dirigente dell' Authority - ma in realtà si trasforma in volontà ferrea nel perseverare nei comportamenti". Gli altri numeri parlano di 102 casi positivi, 6 casi nuovi rispetto a ieri, non si registrano guariti.

Dei casi positivi, 61 in ospedale e 41 in isolamento: di questi 11 in terapia intensiva, sono tutti maschi; 50 nelle degenze di isolamento di cui 21 femmine 29 uomini. A domicilio in 41 18 donne e 23 maschi.

244 quarantene attive, 220 famigliari, 21 sanitari e 3 forze del'ordine. Per le strutture domiciliari, ricorda che in queste sono ricomprese anche i pazienti del Colore del grano. "Leggiamo informazioni scorrette, dice Rinaldi, ci teniamo a dire tutte che le persone in isolamento e che gravitano li sono monitorate da personale Iss e della struttura. Lo stesso vale per la Residenza la Fiorina. Tutto il personale è controllato. Villa Oasi e Filo di Arianna hanno avviato sistemi di controllo su pazienti e personale per limitare il rischio contagio.

Altra segnalazione. Il centro vaccinazioni è stato spostato al di fuori dall'Ospedale. Le vaccinazioni continuano, i bambini vanno vaccinati e vanno fatte.

Il Segretario alla sanità Roberto Ciavatta porta le condoglianze anche del governo alle famiglie dei deceduti e ringrazia da parte di tutta la struttura sanitaria per il 'comportamento dei nostri concittadini'. Risponde poi ad alcune domande circa il decreto che predispone deroghe per motivi di salute, "il diretto interessato - dice - deve mettersi in contatto con medico curante".

La protezione civile organizza i volontari non sanitari, chi volesse dare un contributo, la deve contattare. Tutte le sperimentazioni svolte sui farmaci in Italia e all'estero sono in utilizzo in Repubblica. Grazie anche alle donazioni.

Stefania Stefanelli ringrazia la vicinanza dei sammarinesi. Istituita una mail per informazioni sull'essere a rischio per le quarantene. Potenziato il servizio telefonico. A breve nota stampa forze dell'Ordine sulle sanzioni in territorio.

Raccolta fondi: protezione civile oltre 80 mila euro; Sums 70.700 euro; oltre alle donazioni dirette, saranno fondi messi a budget per acquisto della strumentazione necessaria.