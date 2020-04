Coronavirus: Farinelli spiega le precauzioni in gravidanza

Nonostante il supporto di ostetriche e ginecologi, sulla cosiddetta “dolce attesa” possono pesare punti interrogativi angoscianti, in queste settimane in cui il sistema sanitario è in trincea per contrastare l'espandersi del coronavirus. La donna incinta non ha un rischio maggiore di contrarre il coronavirus, ma uno maggiore di infezioni respiratorie si. L'indicazione rimane di mantenere i contatti con medico di base e ginecologo di riferimento. E' la dottoressa Miriam Farinelli a spiegare come si sta muovendo il reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale di Stato. P"er le donne in attesa risultate positive al Covid-19 valgono le regole generali, quarantena compresa. Possibile il percorso naturale, si evita solo il parto in acqua, e l’allattamento, visto che la letteratura scientifica non ha evidenziato la trasmissione nel latte materno". Nel caso invece che sia il partner ad essere positivo, non potrà essere presente al momento del parto.

Seguite in quarantena 5 donne in attesa, due in prossimità del parto. Una sammarinese positiva al covid-19 ha già partorito un bel bambino. A proposito, a bilanciare i numeri del lessico dell’emergenza, racchiuso nella lettura dei bollettini, ecco quelli che emozionano di più. 26 i nuovi nati in questo settimane: 14 fiocchi rosa e 12 azzurri.

Nel servizio Miriam Farinelli, responsabile della UOC Ostetricia e Ginecologia