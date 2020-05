Coronavirus, farmaci "off-label" a San Marino: il punto con il commissario Arlotti

Nell'attesa di un vaccino per il Coronavirus, la speranza passa anche attraverso i farmaci “off-label”, cioè impiegati in modo diverso rispetto a quanto previsto. Del loro utilizzo sul Titano si parla nella relazione del segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta. Farmaci consigliati da linee guida cinesi e raccomandati dall'Aifa, come l'antivirale Remdesivir, il Tocilizumab per l'artrite reumatoide e l'eparina a basso peso molecolare, sono sempre stati disponibili e utilizzati. Per l'Avigan, invece, Ciavatta ha spiegato che si è in attesa di una fornitura attraverso l'Ambasciata giapponese. Abbiamo fatto il punto sull'argomento farmaci con il commissario straordinario per l'emergenza Arlotti.

Nel servizio, l'intervista all'infettivologo Massimo Arlotti

