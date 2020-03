RIMINI Coronavirus: fermate 290 persone nel fine settimana, acquisite 190 autocertificazioni, 8 le persone denunciate

La Polizia Locale di Rimini, nel fine settimana, ha fermato altre 290 persone e acquisito 190 autocertificazioni, dalle quali sono emerse 8 denunce per la violazione dell’art. 650 del Codice Penale. Numeri in cui si legge un segnale positivo nel senso che sembra aumentare la consapevolezza dell’importanza di stare a casa, anche se, tra gli 8 denunciati, c’é ancora chi esce fuori comunque per fare la spesa o per portare il cane a passeggio, oppure per fare attività fisica decisamente lontano dalla propria abitazione come prevede la norma e anche chi, a notte fonda, va ancora in auto insieme, solo per “accompagnare un amico” oppure per “andare a prendere le sigarette”.





