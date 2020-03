Coronavirus: Fondazione Terenzi dona 10mila euro all'Ospedale di Stato

La Fondazione Gilberto Terenzi dona la somma di 10.000 euro all'ospedale di Stato per l'acquisto di strumenti idonei e all'avanguardia. "Un doveroso contributo - afferma Piergiovanni Terenzi - per mettere i nostri sanitari nelle condizioni di operare al meglio in questo momento di grande difficoltà". Questa mattina la consegna dell'assegno nelle mani del Segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta.



