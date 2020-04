Coronavirus: Fondazione XXV marzo dona 5mila euro all'Iss

Coronavirus: Fondazione XXV marzo dona 5mila euro all'Iss.

La Fondazione XXV Marzo ha deciso di dare un concreto sostegno all’Istituto per la Sicurezza Sociale, attraverso la raccolta fondi organizzata dalla cooperativa Titancoop. Oggi ha effettuato un versamento di 5.000€ sul conto corrente dedicato all’iniziativa benefica per l’emergenza COVID-19, per far fronte alle spese sanitarie straordinarie legate a questa situazione emergenziale che coinvolge tutti. La Fondazione XXV Marzo è un ente culturale costituito nel 1997 proprio per volontà della stessa cooperativa con lo scopo di organizzare attività tese ad approfondire e diffondere la conoscenza e la cultura sammarinese.



I più letti della settimana: