SOLIDARIETÀ Coronavirus: Giochi del Titano devolve 100mila euro all'Ospedale di Stato

Coronavirus: Giochi del Titano devolve 100mila euro all'Ospedale di Stato.

"Per aiutare a vincere la battaglia contro il virus ed essere pronti per ripartire al più presto", con questa spinta la Giochi del Titano S.p.A. ha deciso di donare la somma di 100.000 euro all'Ospedale di Stato. "non potevamo fare mancare il sostegno a tutta la cittadinanza contribuendo alla difficile battaglia di chi si trova in prima fila nella lotta contro il virus Covid-19", si legge in una nota. La società ringrazia 'tutti coloro che quotidianamente operano al servizio degli altri per assicurare le necessarie funzionalità del Paese e che, con le loro singole ed indiscusse professionalità e competenze, consentono in una situazione ultra-emergenziale, di garantire in sicurezza e con ordine tutti i necessari servizi al Paese ed ai suoi cittadini'. Ringraziamento particolare all'Ospedale di Stato per "l'immane sacrificio di tutti i suoi operatori, a qualsiasi livello essi operino ed in mille difficoltà"

I più letti della settimana: