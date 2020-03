CORONAVIRUS Coronavirus: gli effetti sulle attività religiose

Coronavirus: gli effetti sulle attività religiose.

L'emergenza Coronavirus ha effetti anche sulle attività religiose. I vescovi dell'Emilia-Romagna comunicano che, oltre a quelle di oggi, sono sospese anche le messe feriali. Misure che, spiegano, "devono portarci a riscoprire" la preghiera in famiglia e la meditazione quotidiana, insieme a gesti di carità e la cura degli affetti. Le chiese rimarranno aperte per pregare individualmente. E il vescovo di San Marino-Montefeltro, Andrea Turazzi, in un messaggio esorta la comunità ad avere coraggio.



