Coronavirus: guariti i primi due pazienti a San Marino. Sei nuovi casi positivi

sentiamo Gabriele Rinaldi

La conferenza stampa dell'Authority Sanitaria tenuta dal direttore Gabriele Rinaldi si apre con una buona notizia: San Marino registra le prime due persone guarite dal covid-19, senza più virus e sintomi. "Una notizia che ci dà molta soddisfazione" commenta Rinaldi, "manifestazione formale che l'impegno profuso in questi giorni dà i suoi risultati".

I nuovi casi positivi al virus registrati sono 6, portando il totale dei casi a 73. 53 sono i i pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Stato, di cui 44 in isolamento in degenza ordinaria, 9 fra terapia intensiva e subintensiva. La differenza fra i due trattamenti è un segno dei cambiamenti in corso in ospedale, sottolinea Rinaldi. 20 gli isolamenti a domicilio.

Nell'aggiornamento anche dati anagrafici dei pazienti. Il 39% dei casi sono over 65, il 35% di età fra i 51 e i 65, il 24% fra i 16 e 50 anni e il 2% età inferiore ai 15 anni. Rinaldi ricorda, con questi dati, che "l'attenzione deve riguardare anche i più giovani". Il Direttore dell'Authority ribadisce l'invito a rimanere a casa, limitando al minimo possibile gli spostamenti nei supermercati , nei parchi e nelle visite ai partenti. Le quarantene concluse sono 195, mentre sono 236 quelle attive. Fra queste 28 casi coinvolgono i sanitari e 6 le forze dell'ordine. I tamponi effettuati sono 171, con 2 in attesa di risposta. Paziente guarito vuol dire che non ha più sintomi della malattia e non ha più il virus, come testimoniano due tamponi.

Stefania Stefanelli ricorda che oggi le farmacie di Gualdicciolo e Città sono state chiuse, una misura dettata dalla necessità di gestire la maggiore mole di lavoro per i sanitari. Ieri si sono registrati 379 accessi in Ospedale, con la necessità di rimandare al proprio domicilio alcuni pazienti.

Rinaldi garantisce anche la disponibilità dei posti letto sul Titano, ricordando l'importanza del rispetto delle disposizioni in atto. In chiusura un ringraziamento, da parte del gruppo sanitario e dalla Segreteria di Stato per le campagne di donazioni sul territorio e chi le sta sostenendo.