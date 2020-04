Coronavirus: i pensionati Csu donano 10 mila euro all'Ospedale

Le Federazioni Pensionati della Centrale Sindacale Unitaria hanno risposto alla campagna di solidarietà #TuttiUniti lanciata dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e hanno donato 10 mila per fronteggiare l’emergenza sanitaria. L’obiettivo della raccolta fondi è l’acquisto di macchinari e attrezzature necessarie per la cura dei pazienti colpiti da Coronavirus ricoverati all’Ospedale di Stato.

“Un piccolo ma concreto gesto d’amore - affermano i segretari Elio Pozzi (FUPS-CSdL) e Armando Stacchini (FNPS-CDLS)- per il nostro Paese e per la sanità sammarinese messa a dura prova da questa pandemia che sta colpendo in maniera più pesante la popolazione anziana. Un gesto d’amore e di partecipazione che invitiamo tutti i nostri iscritti a seguire, perché la solidarietà è più forte del virus e perché è in questi momenti così difficili che emerge tutta l’importanza del sistema sanitario pubblico basato sui principi di eguaglianza e di universalità”.

Poi, dai due segretari, il ringraziamento a tutti coloro che in prima linea stanno combattendo questa difficile battaglia: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, personale della Casa di Riposo, assistenti domiciliari per anziani, Protezione Civile e Forze dell’Ordine, lavoratori e imprenditori delle aziende che garantiscono i servizi essenziali e tutti coloro che stanno operando a sostegno dei cittadini e per il Paese.