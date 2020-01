Coronavirus: i primi due turisti cinesi identificati in Italia non risulta siano transitati a San Marino

Intervista al Dirigente dell'Authority Sanitaria Gabriele Rinaldi

Riunito il Gruppo di Coordinamento delle Emergenze Sanitarie in mattinata alla luce dell'emergenza globale dichiarata dall'Oms sul coronavirus e a poche ore dai primi due casi di contagio in Italia. Imminente la pubblicazione su alcuni siti internet pubblici, in primis quello dell'Iss, di tutte le indicazioni necessarie per la popolazione. Nessuna evidenza, al momento che i due turisti cinesi contagiati, siano transitati a San Marino. In netto aumento, intanto, la richiesta di mascherine nelle farmacie sammarinesi. Tutte le indicazioni sulle misure predisposte in Repubblica nell'intervista al Dirigente dell'Authority Sanitaria Gabriele Rinaldi, membro del gruppo di Coordinamento delle Emergenze Sanitarie.

Nel video l'intervista al Dirigente dell'Authority Sanitaria Gabriele Rinaldi