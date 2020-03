Un cartello, appeso fuori dall'entrata di un supermercato di generi alimentari di San Marino. Avverte che l'ingresso è consentito a un numero limitato di persone. 15 in questo caso. Proprio per applicare le nuove ordinanze emesse dal governo in questi giorni per evitare la diffusione del contagio da Covis-19.

Intanto alle 12.30 è fissato l'aggiornamento del Gruppo di coordinamento per le emergenze sulla situazione in territorio.