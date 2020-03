Coronavirus: Igor Pellicciari, “assisteremo ad un ulteriore declino del multilateralismo”

“Abbiamo già assistito in questi giorni – afferma Igor Pellicciari - ad una gestione bilaterale sia degli aiuti che della chiusura o apertura dei confini. Drammaticamente strumenti multilaterali classici come l'UE o il Consiglio di Sicurezza dell'ONU sono o assenti o evanescenti”. Pellicciari – docente di relazioni internazionali all'Università di Urbino e alla Luiss di Roma – osserva come la stessa corsa al vaccino o al medicamento del covid-19 si sia svolta in modo bilaterale. “Assisteremo – afferma - ad un ulteriore declino del multilateralismo a vantaggio dei rapporti diretti tra Stati-Nazione”.

Nel servizio l'intervista Skype a Igor Pellicciari - Docente di Relazioni Internazionali