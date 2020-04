CORONAVIRUS Coronavirus. Il Commissario Arlotti risponde ai cittadini "I comportamenti delle persone, non gli strumenti sono le armi contro questa infezione"

Il commissario straordinario per le emergenze Massimo Arlotti ha riposto alle domande che i cittadini hanno rispetto l'epidemia da Covid-19. Non ci sono medicine e vaccini per questa infezione quindi l'unica arma è il distanziamento sociale: è ormai chiaro che ci saranno quindi conseguenze sul piano sociale ed economico che non sono calcolabili.

La disponibilità dei test sia sierologici che molecolari (tamponi) è ancora limitata quindi vanno usati in maniera mirata e vengono fatti al momento solo a chi è uscito dalla quarantena perchè in questi soggetti il test è più efficace. Il test sierologico sulla popolazione sarebbe la cosa migliore e il governo sammarinese avrebbe questa intenzione, ma al momento non se ne ha la possibilità materiale. Poi se si vuol fare ripartire l'attività produttiva, andranno identificati i lavoratori di quelle aree e si partirà da lì. Piano piano se avremo disponibilità maggiori di questi strumenti, il cerchio si allargherà.

Per i dati che abbiamo raccolti fino ad ora la percentuale di asintomatici è tutt'altro che trascurabile. Con i nuovi screening vediamo che ci sono intere famiglie contagiate, anche famiglie allargate, a significare che il distanziamento sociale non si sta veramente facendo. Non solo è vietato uscire di casa, ma anche radunarsi nella stessa casa. Da Arlotti un richiamo accorato a non fare pranzi di Pasqua unendo familiari. Il numero dei contagiati senza sintomi è molto elevato e il rischio di contagi è alto.

Sull'utilizzo di guanti e mascherine Arlotti puntualizza che all'aperto non sono strumenti necessari. Le mascherine vanno utilizzate soltanto in ambienti chiusi, mentre ai guanti è preferibile lavarsi più spesso le mani. Il distanziamento sociale resta lo strumento più importante.

Differenza tra tampone e test sierologico? Il tampone cerca la presenza del virus, mentre i test sierologici cercano la presenza di anticorpi a significare che la persona ha avuto quella infezione. Tutti sono test rapidi perchè rilasciano risposta in tempi brevi, il problema è ne vine eseguito un numero alto e questo allunga i tempi di risposta.

Dobbiamo convivere a lungo con il virus? Si, cominceremo a muoverci quando il virus sarà ancora con noi quindi vanno ridotti i carichi sul sistema sanitario per rendere la convivenza accettabile. Il rischio rimane sempre legato alla distanza tra le persone quindi vanno limitati i contatti finchè ci muoviamo con questo virus. I comportamenti delle persone, non gli strumenti sono le armi contro questa infezione.

Chi era positivo ed è guarito come deve comportarsi con gli oggetti in casa? Gli studi sulla persistenza dei virus sulle superfici son stati fatti in ospedale, dove la persistenza è diversa da quella nelle case. Il virus non vive direttamente sulle superfici, ma sui componenti biologici che resistono sulle superfici, quindi una pulizia accurata elimina il virus.

Le zanzare trasmettono in virus? No, le zanzare trasmettono virus che hanno fasi riproduttive all'intero della zanzara, ma virus come questo non vengono trasferiti.

Il caldo porterà via il virus? Il caldo inciderà poco, paesi dove era già caldo quando l'infezione è arrivata non ne sono stati immuni. In generale le infezioni virali spariscono d'estate perchè si sta all'aperto, ma credo che questa sarà un'estate all'insegna delle distanze tra le persone.

Covid e neonati, come comportarsi? I casi di infezione neonatale sono molto rari e in generale nei bambini l'infezione ha uno sviluppo più mite e molto meno grave. Non ci sono controindicazioni nemmeno per parto spontaneo o allattamento.

Perchè così alto il numero dei decessi a San Marino? Perchè li contiamo tutti, e sono decedute tutte (tranne una) in ospedale. In altre realtà il numero do morti non lo sa nessuno perchè molti sono morti fuori dagli ospedali.

Da dove è partito il contagio a San Marino? Non lo sa nessuno. Nemmeno in Italia.

Cosa non ha funzionato per il cluster scoppiato in medicina? Ci stiamo ancora lavorando, c'è un indagine in corso. Quando avremo qualcosa di più concreto lo comunicheremo.

Perchè i casi aumentano se siamo in isolamento da un mese? Adesso ne cerchiamo di più. Prima facevamo tamponi ai sintomatici, vedevamo solo quel pezzo di epidemia, ora vediamo che la diffusione è molto più ampia.

Ci si può ammalare ancora? L'immunità sviluppata nella stragrande maggioranza deve essere considerata protettiva verso una nuova infezione. La norma è che chi l'ha avuta è immune. Non si sa però quanto dura l'immunità.

Entro maggio si potrà fare sport da soli all'aperto? E quando potranno riaprire i centri wellnes? I decreti devono essere molto restrittivi perchè le persone trasgrediscono molto. Le palestre saranno presumibilemnte tra le ultime strutture ad essere aperte

Virus e animali? Il virus può essere trasmesso ai felini quindi un contagiato deve tenere più distante il proprio gatto. Diverso per i cani perchè ancora non è stato documentato. E' comunque un virus che parte dagli animali quindi va posta molta attenzione verso gli animali domestici.

Come strutturare l'isolamento domiciliare? Chi è in isolamento deve avere una stanza sua e stare lì dentro. Se esce deve indossare una mascherina chirurgica così come chi entra in contatto con lui. Dovrebbe usare un bagno proprio o comunque asciugamani e stoviglie personalizzate. La pulizia delle superfici va fatta dal malato e non da chi si occupa di lui. Se tutto ciò non è possibile l'iss ha delle strutture da mettere a disposizione.

Quando una fase 2? Sarà difficile capire il timeing giusto. Noi potremmo riprendere quando saremo abbastanza sicuri che i nuovi contagi potranno essere assorbiti in maniera non critica dalle strutture sanitarie.

E' vero che non sono state adottare precauzioni come la quarantena a sanitari entrati in contatto con pazienti positivi? Si, è successo, a San Marino come ovunque. Perchè all'inizio dell'epidemia è stato difficile sapere cosa dovevi fare. Qualche errore è stato fatto. L'esposizione del personale è una realtà e rimane il fatto che nel mezzo della crisi se mettevi in quarantena tutto il personale o chiudi la struttura o tieni tutte le persone che possono essere utili in quel frangente.

Strutture residenziali? In queste strutture il monitoraggio è molto importante. ll Casale La Fiorina è stato presidiato immediatamente, al Colore del Grano l'epidemia è stata contenuta e Villa Osai si è intervenuti moto rapidamente, ma sono strutture che vanno assolutamente presidiate.









I più letti della settimana: