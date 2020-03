Coronavirus: il dirigente della Protezione Civile in quarantena Si attende l'esito del tampone per sapere se è stato infettato dal Covid-19

Si trova in quarantena volontaria da sabato scorso, Fabio Berardi, dirigente della Protezione Civile di San Marino. Giorno in cui ha cominciato ad accusare qualche linea di febbre. Ancora presto stabilire se sia positivo o meno al Coronavirus; si conoscerà solo nelle prossime ore l'esito del tampone a cui si è sottoposto. "Sto bene - rassicura Berardi sulle sue condizioni di salute - sia io, sia la Protezione Civile e le sue strutture operative, continueremo a fare il nostro dovere assicurando sostegno ai piani di emergenza sanitaria e di assistenza alla popolazione". Berardi da circa due mesi, cioè dall'inizio della pandemia, sta svolgendo un lavoro incessante e ha frequentato ambienti a rischio, nonostante tutte le precauzioni messe in atto.



