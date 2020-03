Coronavirus: il dirigente della Protezione Civile positivo al covid-19

E' risultato positivo al tampone il dirigente della Protezione Civile. Fabio Berardi, da sabato scorso si era messo in quarantena volontaria a casa, dopo aver cominciato ad accusare qualche linea di febbre. In tarda mattinata la certezza di aver contratto il virus. "Sto bene - ci ha comunque rassicurato Berardi - sia io, sia la Protezione Civile e le sue strutture operative, continueremo a fare il nostro dovere assicurando sostegno ai piani di emergenza sanitaria e di assistenza alla popolazione". Berardi da circa due mesi, cioè dall'inizio della pandemia, sta svolgendo un lavoro incessante e ha frequentato ambienti a rischio, nonostante tutte le precauzioni messe in atto.



