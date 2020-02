Coronavirus, il governo precisa: "Solo un caso positivo a San Marino"

Solo uno il caso di coronavirus a San Marino. È risultato infatti negativo al secondo tampone l'81enne che ieri, in base a quanto comunicato dal gruppo di coordinamento, era invece positivo al primo. Ora sono 6 i tamponi eseguiti che restano in attesa di riscontro. 29 le persone in quarantena precauzionale domiciliare, 8 in più rispetto a ieri. In ospedale si sta preparando un'area per i casi sospetti. Dal pomeriggio di oggi sarà operativa per coloro che sono in attesa di tamponi e test effettuati senza che entrino in contato con altro personale o pazienti. Rafforzando ancora di più il servizio territoriale. Sul fronte delle ordinanze il Congresso di Stato attende la riunione del Consiglio dei Ministri italiano, posticipata al pomeriggio. In quella sede verranno prese le decisioni che saranno poi applicate nella Regione Emilia-Romagna. “Lavoriamo per avere le ordinanze il più univoche possibili” - ha detto il segretario agli Interni, Elena Tonnini. Tra questa sera e domani verrà emessa la nuova ordinanza.