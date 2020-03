ELEZIONE CAPITANI REGGENTI Coronavirus: il M°Gatta su facebook "Dopo 30 anni, non dirigerò la Banda militare"

Coronavirus: il M°Gatta su facebook "Dopo 30 anni, non dirigerò la Banda militare".

"Dopo oltre 30 anni di servizio, non avrei mai immaginato di lavorare sul campo come "tecnico del suono". E' una riflessione che il Maestro della Banda militare affida a facebook, alla vigilia dell'elezione dei Capitani Reggenti. Perchè l'emergenza sanitaria ha stravolto il cerimoniale e le disposizioni prevedono che all'annuncio dal balcone di Palazzo Pubblico l'Inno Nazionale sarà registrato. "Per la 61.a volta in occasione del CGG che elegge la più alta carica dello Stato, vestirò l'uniforme, risponderò all'appello davanti al Palazzo del Governo, ma non dirigerò la Banda Militare- scrive Stefano Gatta - presenzierò a una consolle, controllando che gli Squilli d'Ordinanza e l'Inno Nazionale che precedono e seguono la Proclamazione dei Capitani Reggenti nuovi eletti, risuonino nella Piazza della Libertà. So che i simboli, in un momento come questo, sono importanti come non mai; in questa situazione irreale e incredibile, non so se reggerò l'emozione". Ma sono conscio che c'è una Storia Millenaria da alzare al cielo. Anche questo intruso prima o poi leverà le tende e se ne tornerà a non nuocere più, succederà... Onore a Te, Antica Repubblica".



