Coronavirus: in Commissione Sanità il commissario Arlotti ripercorre l'emergenza e richiama la politica alla coesione

Era un intervento atteso quello del commissario straordinario per l'emergenza Massimo Arlotti, specie dopo le voci circolate nei giorni scorsi in ambienti politici sulle sue dimissioni e poi smentite. In Commissione Sanità l'infettivologo ha parlato insieme a rappresentanti del settore sanitario e della Protezione Civile. Arlotti ha ricostruito i passaggi fondamentali dell'epidemia a partire dai momenti più difficili con il picco di ricoverati. E ha illustrato il lavoro fatto, dall'organizzazione dei gruppi di assistenza domiciliare al complesso utilizzo dei farmaci off-label.

"Il principio - ha detto Arlotti - è stato quello di non lasciare nessuno per strada". Il discorso si è focalizzato anche sui test in corso, tra sierologico e tamponi. In base a dati preliminari, è emerso che, a livello di esami nelle aziende, i sammarinesi positivi sono la metà degli italiani. Nel corso del confronto con domande e risposte, il commissario straordinario ha inviato un messaggio alla politica invitandola ad essere coesa perché, in sostanza, attraverso di essa anche la società rimane unita.

I commissari hanno chiesto informazioni sulle dimissioni dei medici in ospedale e sulla riorganizzazione della struttura per il futuro. Per la Pediatria, il segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta, ha anticipato che si sta lavorando per trovare un sostituto al dottor Romeo. In Commissione anche la Protezione Civile con un focus sul piano di assistenza alla popolazione, la collaborazione con le realtà italiane e il lavoro dei volontari. Il dibattito proseguirà nel pomeriggio.