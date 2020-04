Coronavirus: in E-R mille euro per ogni sanitario

Mille euro a testa per il personale sanitario dell'Emilia-Romagna. Lo ha annunciato il sottosegretario alla presidenza della Giunta Davide Baruffi: "La misura più significativa che abbiamo messo in campo è un segnale concreto al personale sanitario, parasanitario e tecnico impegnato in prima linea". Complessivamente "65 milioni di euro per riconoscere a questi lavoratori un contributo aggiuntivo che è mediamente di mille euro a testa. Una tantum, ma vogliamo arrivi immediatamente nelle loro tasche e riusciremo a erogarli subito".



