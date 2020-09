Coronavirus: in Italia doppio tampone per tornare a scuola. In Francia 21mila casi al giorno

In Italia i contagi sono 1.912 in 24 ore, record dal dopo lockdown e 20 i decessi. E per blindare le scuole si decide che prima di tornare in classe dopo essere risultati positivi al Covid si dovrà ripetere un doppio tampone a distanza di 24 ore. Fermi ai 9 i positivi al Covid a San Marino, mentre salgono a 13 le quarantene attivate.

Nel resto del mondo è allarme: sette milioni di casi in Usa. La Francia, con 21mila casi al giorno, pensa a nuove chiusure, mentre in Israele si torna in lockdown. L'Oms ipotizza il rischio di 2 milioni di morti e omaggia l'Italia per come ha affrontato la pandemia.