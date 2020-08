Coronavirus in Nuova Zelanda: tornano le chiusure

Nel servizio l'intervista a Davide Forcellini (ricercatore Università di Auckland, Nuova Zelanda)

Dopo oltre 100 giorni senza casi la Nuova Zelanda registra nuovi contagi da coronavirus: 4 infetti in una famiglia di Auckland. La prima ministra Jacinda Ardern ha reintrodotto restrizioni alla libertà di movimento nella più grande città del Paese.

"Da oggi a mezzogiorno qui a Auckland - ci racconta Davide Forcellini - siamo entrati nel livello 3, ovvero lockdown". Alle misure di base presenti in tutto il paese ad Auckland sono state chiuse quasi tutte le attività e limitati gli spostamenti dei cittadini.

Le autorità sanitarie neozelandesi stanno indagando per capire le cause di questo nuovo contagio. La famiglia infatti non ha viaggiato oltreoceano. Dalle prime ipotesi si pensa che il virus possa essere arrivato via cargo attraverso cibi surgelati.



