COVID 19 Coronavirus: invariata la situazione a San Marino. Da domani quasi tutta Italia in zona bianca Da lunedì sul Titano inoltre inizieranno le somministrazioni vaccinali ai minori. La fascia è 12 – 15 anni. Verrà utilizzato il vaccino Pfizer al punto vaccini dell'ospedale.

“Un risultato importante ma serve ancora grandissima attenzione” così il ministro Roberto Speranza sul passaggio in zona bianca di quasi tutte le regioni italiane. Nelle prossime ore è attesa la firma del dpcm sul green pass. Divide l'ipotesi di proroga dello stato d'emergenza in scadenza a fine luglio: Salvini e Meloni contrari mentre la ministra Gelmini mette in guardia sulla variante delta. Gli ultimi dati aggiornati a ieri parlano di 52 nuovi decessi nello stivale e il tasso di positività nazionale resta allo 0,6%. L'Aifa inoltre rassicura sulle seconde dose vaccinali eterologhe.

A San Marino invariati i dati presenti sul cruscotto dell'ISS: nessun nuovo caso rilevato nelle ultime 24 ore, un solo positivo attivo e nessun ricovero in ospedale. Per quanto riguarda i numeri della campagna vaccinale il totale sale a 43.671: 41 i turisti vaccinati per un totale di 585. Da lunedì inoltre inizieranno le somministrazioni ai minori. La fascia è 12 – 15 anni. Verrà somministrato il vaccino Pfizer al punto vaccinale dell'ospedale.

