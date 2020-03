COVID-19 Coronavirus Italia: 1.145 casi di contagio in più rispetto ieri Registrata la prima vittima tra i medici. A breve la decisione sulle zone rosse

È la dottoressa Chiara Filipponi, anestesista dell'ospedale di Portogruaro, la prima vittima tra i medici italiani del coronavirus. La dottoressa sarebbe morta in seguito alla sovrapposizione del Covid-19 a una sua malattia preesistente. Intanto il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato i dati aggiornati: oltre 1000 contagi in più in Italia rispetto a ieri che portano il numero totale a 5.061 malati. Sono 567 i ricoverati in terapia intensiva, 233 i morti. Cresce però anche il numero di guariti: 589.

Sono circa 600 le quarantene attive in provincia di Rimini a causa del coronavirus. E' quanto comunica la Prefettura del capoluogo romagnolo che registra complessivamente 102 casi di cittadini, residenti in provincia, risultati positivi al nuovo virus. Questo numero, spiega una nota, si integra con il cittadino residente fuori regione già ricoverato all'Ospedale di Rimini e il cittadino sammarinese deceduto nei giorni scorsi per un totale di 104 diagnosi. In giornata, inoltre, va registrata la morte di un paziente 89enne affetto da altre gravi patologie. Rispetto ai dati annunciati ieri si rileva un incremento di 11 casi di positività: 9 pazienti maschi e 2 donne.



In mattinata il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha annunciato su Facebook di aver contratto anche lui il virus. “Sto bene – ha spiegato – ora sono a casa e seguo i protocolli. Niente panico”. In Emilia Romagna invece sono complessivamente 1.010 i casi di positività, 104 a Rimini. Del totale dei contagiati emiliano romagnoli però, 409 si trovano a casa perché non necessitano di cure ospedaliere. Per la maggioranza quindi quadro clinico non grave. Due i nuovi decessi correlati al coronavirus nelle Marche, che ne contano così sei in totale.

Oltre oceano Il governatore Andrew Cuomo dichiara l'emergenza nello Stato di New York.



I più letti della settimana: