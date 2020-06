COVID-19 Coronavirus Italia: 346 nuovi casi nelle ultime 24 ore In Emilia Romagna 28 dove le persone guarite rappresentano circa il 79% dei contagiati da inizio crisi

Coronavirus Italia: 346 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Stabile il contagio da coronavirus in Italia, con un incremento di 346 casi rispetto a ieri. In Lombardia i nuovi contagiati sono 210 in più, pari al 60,6% per cento dell'aumento odierno in Italia. 55 le vittime nelle ultime 24 ore mentre sono oltre 1.700 i guariti. Poco più di 200 sono invece i pazienti ancora ricoverati in terapia intensiva.

In Emilia Romagna 28 i nuovi positivi ma di questi 24 sono asintomatici individuati grazie agli screening. Le persone guarite salgono a 22.130 e rappresentano quasi il 79% dei contagiati da inizio crisi. Tre i nuovi decessi.



