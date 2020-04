Coronavirus Italia: record di guariti in un solo giorno

Sono complessivamente 95.262 i malati di coronavirus in Italia, un incremento rispetto a ieri di 1.195 persone – comunica il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli - martedì era stato di 880. Per il quinto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.693 i pazienti nei reparti, 99 in meno rispetto a ieri. Sale a 26.491 il numero di persone guarite, 2.099 in più di ieri. Si tratta dell'incremento più alto mai registrato dall'inizio dell'emergenza, mentre le vittime diventano 17.669, 542 in più. "Dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia e mettere in atto tutti quei comportamenti consigliati dagli esperti per evitare diffusione del virus" avverte Borrelli.

Anche dall'Oms arriva il monito, rivolto a tutta l'Europa, di non rallentare le restrizioni ma anzi di raddoppiare gli sforzi. Nel Regno Unito nuovo record nazionale di morti giornalieri: 938 decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 7.097. Quanto ai contagi, il conteggio passa dai 55.242 indicati ieri a 60.733, con una curva di crescita di nuovo in aumento attorno a 5.500 al giorno.