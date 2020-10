Coronavirus Italia: salgono i contagi, stabili le terapie intensive

Nuova crescita dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono 5.724, ieri erano stati 5,372, con 29 morti. È nuovo record di tamponi, 133.084, quasi 4.000 in più rispetto ieri. Tra le regioni la Lombardia registra 1.140 nuovi positivi mentre diminuiscono leggermente quelli in Campania, 664. Solo 3 i nuovi ricoveri in terapia intensiva (390), sono invece 250 in più quelli nei reparti ordinari (4.336). Quasi 1.000 le guarigioni.

Per domani è previsto una riunione urgente del Comitato tecnico scientifico, alla quale dovrebbe partecipare anche il ministro della Salute Roberto Speranza. Sul tavolo degli esperti ci sarebbe l'impennata dei contagi dell'ultima settimana e la capacità del sistema di testare i casi. Intanto il Governo sta lavorando a un nuovo decreto. Previste modalità per rafforzare lo smart working, chiusure localizzate tempestive, possibile stretta su trasporti e orari dei locali, stop ad eventi di massa e, in caso fosse necessario, ripristino del divieto di spostamento tra le Regioni. Essenziale evitare eventi ed iniziative a rischio aggregazione.

In Emilia Romagna su oltre 13.700 tamponi, 383 nuovi casi di cui 162 asintomatici. A Rimini 4 guarigioni e 38 nuove positività di cui 9 asintomatici e 29 con sintomi. In Europa ieri registrati più di 100 mila nuovi casi di coronavirus in un solo giorno mentre negli Usa circa 57 mila le infezioni.