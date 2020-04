Coronavirus: l'esperto Iss risponde ai vostri dubbi

Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie ha previsto un appuntamento rivolto alla popolazione dal titolo "Emergenza COVID-19: l’esperto risponde alle domande". Si tratta di un momento per aiutare i cittadini a comprendere meglio l'epidemia da COVID-19 che ha colpito la nostra Repubblica, le strategie messe in campo per contrastare e ridurre la diffusione del nuovo coronavirus.

A rispondere sarà il Commissario straordinario per l’emergenza, Massimo Arlotti.

L’appuntamento è domani, venerdì 10 aprile alle 10 del mattino e sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (@ISSRSM). in diretta sul canale 73 del Digitale Terrestre e sul canale 520 della piattaforma SKY della San Marino RTV. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming della trasmissione anche dal sito della TV di Stato o sulla pagina Facebook @SanMarinoRTV.

Si può intervenire anche durante la diretta, ai numeri 0549 994203 o 994561, oppure si può utilizzare la mail ufficio.stampa@iss.sm. È possibile inviare i quesiti utilizzando la posta di Messenger sul profilo Facebook dell’ISS.