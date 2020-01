Coronavirus: l'ISS monitora costantemente la situazione

La diffusione del Coronavirus di Wuhan accelera: la Commissione sanitaria nazionale cinese ha detto nei suoi aggiornamenti quotidiani che i casi d'infezione accertati sono saliti a 4.515 unità, quasi raddoppiati in 24 ore sulle 2.744 unità di ieri. La commissione ha confermato 26 nuovi decessi, a quota 106 totali, secondo quanto è già emerso stamani dalle comunicazioni della Commissione sanitaria di Wuhan. Allo stato, ci sono quasi 7.000 casi sospetti in attesa di conferma.

L'ISS in una nota fa sapere che la situazione a San Marino è costantemente monitorata dal Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie formato da ISS, Authority Sanitaria e Protezione Civile. Nonostante l’innalzamento del livello di rischio, resta al momento bassa l’ipotesi che il virus possa diffondersi anche in repubblica non essendosi ancora verificati casi accertati in Italia. L'ISS ricorda che tra le misure profilattiche rientra anche la vaccinazione antinfluenzale.