VIRUS CINA Coronavirus, l'occidente si mobilita. Annullato il capodanno cinese in molte località, ma non a San Marino

Davanti all'allarme del nuovo ceppo del coronavirus l'occidente si mobilita, mentre la Cina allunga la lista delle città isolate per difendersi. 41 milioni i cittadini coinvolti dai blocchi e le vittime finora 26. Le autorità cinesi hanno disposto la chiusura di alcune parti della Grande Muraglia, e imposto alle agenzie di viaggio di interrompere la vendita di tour interni e internazionali. A Wuhan, epicentro dell'epidemia di coronavirus, sono iniziati i lavori per un ospedale d'emergenza che sarà pronto a tempo record, in 10 giorni. Ed in tempo di record potrebbe arrivare anche il vaccino: 3 mesi. Rientrato il caso sospetto a Bari l'ambasciata d'Italia a Pechino esclude al momento casi di contagio tra i connazionali.

Come emerso nella riunione di ieri a San Marino del Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie – composto dalle direzioni sanitarie dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, dall’Authority Sanitaria e dalla Protezione Civile – saranno predisposti tutti gli interventi per contenere ogni possibile rischio per i sammarinesi, fra cui una scheda informativa per gli operatori sanitari, raccomandazioni per chi intende intraprendere viaggi in Cina e contatti con i presidi italiani preposti in queste circostanze, così come da raccomandazione OMS.

L'allarme globale proprio a ridosso del capodanno lunare, diventato ormai un appuntamento caro anche ai sammarinesi. Tanto che è sold out da giorni l'evento organizzato dall'Istituto Confucio, domani sera, alla sala Polivalente di Serravalle. Sul palco dell'auditorium l'orchestra Lingnan XiuNu Chinese, con strumenti tipici della tradizione orientale. “Un gruppo – specifica l'Istituto Confucio- originario di Hong kong, a mille chilometri dall'epicentro dell'epidemia e già in Italia dal 20 di gennaio”. C'è da aggiungere che, fossero anche arrivati successivamente, gli imponenti controlli negli aeroporti avrebbero fatto da filtro. Per scrupolo comunque i documenti dei componenti del'orchestra, sono già stata inoltrati alla Protezione civile.



