Coronavirus, l'OMS frena sui nuovi farmaci: "Non ci sono terapie note"

L'Oms, l'organizzazione mondiale della Sanità, frena sulle notizie provenienti dalla Cina sull'individuazione di due farmaci che sarebbero in grado di curare il nuovo coronavirus. "Non ci sono terapie efficaci conosciute” ha detto un portavoce dell'Oms. Sfiorano intanto quota 500 i morti nel mondo mentre i contagi a livello globale ammontano a 24.597 casi e le persone guarite sono circa 1.000. Una situazione in grande evoluzione, per questo il gruppo di coordinamento - Iss, Protezione civile ed Authority - tornerà a riunirsi domani mattina. L'ultimo incontro è stato dedicato al rientro di sammarinesi dalla Cina.

Nel video l'intervista a Mara Morini, direttore Sanitario Iss