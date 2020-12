Coronavirus: "la campagna vaccinale per il covid sarà la più importante per la storia di San Marino"

Nel video l'intervista al dott. Agostino Ceccarini

La dottoressa Stefanelli, Responsabile Urp richiama, data la vicinanza alle feste, ad una convivialità responsabile che ci faccia essere rispettosi soprattutto verso chi è più fragile e più esposti.

Il dottor Sergio Rabbini, Direttore sanitario aggiorna sui dati: 2 i nuovi positivi e 2 i guariti, 290 positivi in tutto sul territorio (134 donne 146 gli uomini). 935 i guariti 9 i deceduti nella seconda ondata. 269 le persone seguite al domicilio, 21 i ricoverati 15 in reparto covid dei quali 7 sono persone della RSA La Fiorina, 6 le persone in terapia intensiva, uno in più di ieri per un ricovero avvenuto nella mattinata. In TI anche due pazienti non covid nella sala risveglio delle sale operatorie. Una ventina gli operatori sanitari positivi. Nelle ultime 4 settimane la percentuale tra numero di tamponi e positivi inferiore al 10% quindi la curva si sta appiattendo.

In conferenza stampa anche il dott. Agostino Ceccarini responsabile dell'ufficio vaccinazioni e di medicina territoriale. Il 90% delle persone attualmente positive sono seguite da casa: grazie al trasferimento di tutte le risorse del dipartimento territoriale in questa direzione è possibile per l'ospedale continuare ad operare anche sugli altri fronti.





Dati straordinari sono arrivati dalla campagna vaccinale anti influenzale. Sono state vaccinate 6300 persone: tutti gli appartenenti delle categorie a rischio che ne abbiano fatto richiesta. “Spero che questo sia il preambolo della prossima campagna vaccinale che sarà la più importante per la storia di San Marino”. Per quel che riguarda la vaccinazione anti covid Ceccarini anticipa che 25.000 dosi arriveranno dall'Italia. “Ci siamo già mossi per decidere dove potremo fare fisicamente le vaccinazioni. Anche su questo tema l'istituto e il territorio sono pronti”. Sperando non ci siamo contrattempi, la campagna vaccinale dovrebbe partire entro fine gennaio e dovrebbero arrivare sul Titano anche una percentuale anche degli altri vaccini. Già stilato anche l'elenco delle categorie che avranno accesso prioritario.

Il dott. Ceccarini richiama ad un forte al rispetto delle regole per non trovarci nel momento in cui saremo chiamati a fare le vaccinazioni a fronteggiare invece la terza ondata. In merito alle posizioni di chi ha dubbi sulla sicurezza del vaccino il dott Ceccarini, pur nell'affermare che come ogni farmaco nemmeno i vaccini sono esenti da rischi, sottolinea che quando sarà il momento di iniziare le vaccinazioni sul Titano, in altre parti del mondo saranno già diversi mesi che questi vaccini verranno inoculati e dunque sarà ancora più chiare le reazioni avverse.

