Coronavirus, la Coldiretti: "l'ingrosso funziona regolarmente"

La psicosi da Coronavirus anche a San Marino si è trasformata in un assalto ingiustificato ai supermercati. Ieri in particolare, in concomitanza con l'annuncio delle misure straordinarie emanate dalla Regione Emilia Romagna per contenere la diffusione, molti sammarinesi si sono trovati con il carrello in fila per fare incetta di beni di prima necessità e gli scaffali si sono vuotati rapidamente. Afflusso record anche questa mattina: frutta, verdura e carne ma anche altri alimenti conservabili i prodotti più richiesti. Stesso scenario nel circondario: nel week end si è registrato un aumento della spesa per prodotti alimentari freschi e trasformati stimato tra il 5 e il 10%, secondo il monitoraggio della Coldiretti, che coglie l'occasione per ricordare che i mercati generali all'ingrosso funzionano regolarmente e garantiranno il servizio esattamente come prima.



