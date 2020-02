LE DOMANDE SUL VIRUS Coronavirus: Luciano Onder risponde

Abbiamo girato le vostre domande sul coronavirus, raccolte sulla nostra pagina Facebook, a Luciano Onder, nei nostri studi per la trasmissione “La Casa della Salute”. Ecco cosa ci ha risposto sulla pericolosità, la diffusione e le buone pratiche da seguire. Onder sottolinea di stare particolarmente attenti alle tante fake news che stanno circolando in rete e che non fanno altro che aumentare preoccupazioni: "Ascoltate la scienza".



I più letti della settimana: