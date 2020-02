Coronavirus: massima attenzione a San Marino, mentre l'Italia fronteggia l'aggravarsi dell'epidemia

La situazione, in 10 località del Lodigiano, è quella di un sostanziale isolamento; con scuole chiuse, attività sospese e manifestazioni cancellate. Città fantasma, ormai. Del resto non è più corretto parlare di psicosi; quella del coronavirus è una minaccia concreta.

Superati i 50 casi di contagio: la maggior parte fra Lombardia, Veneto e Lazio: dove tuttavia si registra la guarigione del ricercatore rientrato da Wuhan, e dell'uomo cinese, che – insieme alla moglie – era stato il primo caso registrato in Italia di COVID-19. Buone notizie che tuttavia non compensano l'ansia, e lo sconcerto, determinati – nelle ultime ore - dal decesso di due persone. Nella notte la prima vittima: un pensionato di Vò Euganeo, nel Padovano. Colpite dal virus anche la moglie e la figlia; oltre ad un conoscente che frequentava il suo stesso bar di paese. In mattinata, a perdere la vita, è stata invece una 77enne di Casalpusterlengo, passata comunque nel Pronto Soccorso di Codogno.

Due i medici contagiati nel Pavese. E mentre si registra una positività anche in Piemonte, il Sindacato di Polizia Penitenziaria richiede le stesse misure di emergenza – adottate in Veneto e Lombardia – anche nelle carceri di queste due Regioni.

Al momento non si registra alcuna trasmissione in Emilia-Romagna, ma all'Ospedale di Piacenza i casi di positività sono saliti a 3: tutti contagiati dal focolaio lombardo. Da qui la decisione – in via precauzionale – di chiudere scuole ed impianti sportivi della Provincia fino a martedì.

Nel Mondo, attualmente, si va verso i 78.000 contagi. Il Paese più colpito, dopo la Cina, è la Corea del Sud. Pesante la situazione in Iran, dove ieri si votava per le parlamentari. 5 i morti; le autorità hanno disposto la chiusura di cinema e teatri.

Guardia alta, infine, a San Marino, dove non si registrano casi sospetti. Questa mattina la riunione del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie, per fare il punto della situazione ed adottare – in perfetta corrispondenza con l'Italia – gli opportuni provvedimenti. Concordata un'ordinanza che prevede l'obbligo della “quarantena fiduciaria” per coloro che rientrano da zone a rischio, con isolamento obbligatorio all'interno della proprio abitazione ed il divieto di qualsiasi contatto per 20 giorni. Confermata comunque la validità della procedura adottata fino ad oggi. L'invito, ai cittadini, è di affidarsi alle informazioni rilasciate dalla autorità; e di contattare il proprio medico curante, o la Guardia Medica, in caso di disturbi di tipo respiratorio.

Sempre nella giornata di oggi riunione straordinaria del Congresso di Stato che ha emesso l'ordinanza.