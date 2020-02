COVID-19 Coronavirus: massima attenzione a San Marino, mentre l'Italia fronteggia l'aggravarsi dell'epidemia 2 i decessi in Italia, che è attualmente in Paese europeo con il maggior numero di contagi. In mattinata, sul Titano, la riunione del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie

La situazione, in 10 località del Lodigiano, è quella di un sostanziale isolamento; con scuole chiuse, attività sospese e manifestazioni cancellate. Città fantasma, ormai. Del resto non è più corretto parlare di psicosi; quella del coronavirus è una minaccia concreta.

Superati i 50 casi di contagio: la maggior parte fra Lombardia, Veneto e Lazio: dove tuttavia si registra la guarigione del ricercatore rientrato da Wuhan, e dell'uomo cinese, che – insieme alla moglie – era stato il primo caso registrato in Italia di COVID-19. Buone notizie che tuttavia non compensano l'ansia, e lo sconcerto, determinati – nelle ultime ore - dal decesso di due persone. Nella notte la prima vittima: un pensionato di Vò Euganeo, nel Padovano. Colpite dal virus anche la moglie e la figlia; oltre ad un conoscente che frequentava il suo stesso bar di paese. In mattinata, a perdere la vita, è stata invece una 77enne di Casalpusterlengo, passata comunque nel Pronto Soccorso di Codogno.

Due i medici contagiati nel Pavese. E mentre si registra una positività anche in Piemonte, il Sindacato di Polizia Penitenziaria richiede le stesse misure di emergenza – adottate in Veneto e Lombardia – anche nelle carceri di queste due Regioni.

Al momento non si registra alcuna trasmissione in Emilia-Romagna, ma all'Ospedale di Piacenza i casi di positività sono saliti a 3: tutti contagiati dal focolaio lombardo. Da qui la decisione – in via precauzionale – di chiudere scuole ed impianti sportivi della Provincia fino a martedì.

Nel Mondo, attualmente, si va verso i 78.000 contagi. Il Paese più colpito, dopo la Cina, è la Corea del Sud. Pesante la situazione in Iran, dove ieri si votava per le parlamentari. 5 i morti; le autorità hanno disposto la chiusura di cinema e teatri.

Guardia alta, infine, a San Marino, dove non si registrano casi sospetti. Questa mattina la riunione del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie, per fare il punto della situazione ed adottare – in perfetta corrispondenza con l'Italia – gli opportuni provvedimenti. Concordata un'ordinanza che prevede l'obbligo della “quarantena fiduciaria” per coloro che rientrano da zone a rischio, con isolamento obbligatorio all'interno della proprio abitazione ed il divieto di qualsiasi contatto per 20 giorni. Confermata comunque la validità della procedura adottata fino ad oggi. L'invito, ai cittadini, è di affidarsi alle informazioni rilasciate dalla autorità; e di contattare il proprio medico curante, o la Guardia Medica, in caso di disturbi di tipo respiratorio.

Sempre nella giornata di oggi riunione straordinaria del Congresso di Stato che ha emesso l'ordinanza.

