Coronavirus: Michele Chiaruzzi, “in questo periodo l'UE si è dimostrata vicina alla Repubblica”

Non ha dubbi Michele Chiaruzzi; per il Titano – specie alla luce dell'emergenza in corso – è fondamentale il rapporto con Bruxelles, e proseguire sulla strada di un accordo di associazione. Contemplati, infatti, dall'UE – ricorda fra le altre cose il docente di relazioni internazionali -, dei sostegni eventuali, per San Marino, in termini di finanziamento tramite la Banca Europea per gli investimenti. Peraltro, fa notare Chiaruzzi, potrebbe essere addirittura una occasione di rilancio – questa profonda crisi che stiamo vivendo – per i rapporti fra la Repubblica e l'Unione Europea.





Nel servizio l'intervista Skype a Michele Chiaruzzi – Università di San Marino