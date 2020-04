RIFORNIMENTI Coronavirus: nei cieli l'aereo sammarinese che consegna materiale medico, a Bologna 3 milioni di mascherine È sammarinese una delle compagnie che riforniscono l'Italia di mascherine e materiale sanitario

"Non perdete la speranza. Non arrendetevi. E' tempo di restare uniti”. Impossibile non notare la frase stampata sulla parte posteriore dell'Airbus 300 della San Marino Executive Aviation. Un messaggio di speranza vicino alla bandiera biancazzurra e al tricolore italiano. In questa fase d'emergenza mondiale, la compagnia aerea sammarinese si sta dedicando proprio alla consegna di materiale medico dalla Cina verso l'Italia. Ieri l'arrivo di 3 milioni di mascherine all'aeroporto di Bologna. Tra le destinazioni delle consegne rientra Pisa e non solo, perché l'obiettivo è di volare anche verso altri aeroporti europei. Un trasporto che non è più pura attività di scambio, perché oggi, nelle difficoltà che ogni Stato si trova ad affrontare per rifornirsi di dispositivi, la consegna diventa in qualche modo salvezza.



