Coronavirus: nessun decesso a San Marino, ma 12 nuovi casi. Rinaldi: "Tenere alta la guardia"

Un nuovo dato confortante in questa fase difficile per il Paese: da due giorni non si registrano decessi legati al Covid-19. Ma allo stesso tempo, 12 sono i nuovi casi in Repubblica. Le diagnosi degli ultimi giorni, ha spiegato il Gruppo di coordinamento, si riferiscono soprattutto a utenti 'nuovi': pazienti del pronto soccorso o, più in generale, dell'ospedale. Il numero dei positivi sale, dunque, a 163: 67 persone sono ricoverate in ospedale di cui 13 in rianimazione (dato stabile) e 96 in isolamento a casa.

Sei sono i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore, 424 le quarantene attive e 425 quelle terminate. Tre i tamponi in attesa di risposta. E si continua a lavorare per poter eseguire i test in autonomia, all'interno del territorio. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta, il quale ha assicurato la disponibilità di posti in ospedale e spiegato che si punta ad aggiungerne di nuovi. Sul tavolo resta l'opzione di requisire immobili.

In parallelo, si è attivi sul fronte diplomatico per reperire fondi internazionali e per far arrivare sul Titano i dispositivi richiesti. Stefania Stefanelli, responsabile della Comunicazione Iss, ha aggiornato sulla raccolta fondi: 365mila euro la somma sul conto di Protezione civile e Iss, ai quali si aggiungono gli oltre 300mila euro donati sul conto dell'Istituto e 150mila euro della raccolta Sums. Spese che saranno rendicontate.

Nel servizio, le dichiarazioni di Gabriele Rinaldi (direttore Authority sanitaria) e Stefania Stefanelli (responsabile Comunicazione Urp Iss)

