Coronavirus: nessun decesso e nessun caso sul Titano. In ospedale nuovo termoscanner e tenda

Tre zeri: nessun caso positivo, zero decessi e nessun guarito dal Covid-19 nelle ultime 24 ore. “Dati molto favorevoli”, li ha definiti il commissario straordinario per l'emergenza Massimo Arlotti. Un andamento, è stato spiegato, frutto della strategia di ricerca dei positivi negli ambienti delle quarantene. La mancanza di nuovi casi si riferisce a otto tamponi refertati.

Nel complesso, sono 433 i casi attualmente positivi a San Marino: 14 i ricoverati in ospedale, di cui quattro in rianimazione, e 419 in isolamento a casa. I deceduti dall'inizio dell'emergenza sono 41 e 64 i guariti. 706 le quarantene attive e 1075 quelle terminate. L'impressione, ha detto Arlotti, è che la situazione di questo periodo, si riferisca ai contagi tra la fine di febbraio e marzo.

Nel frattempo, fuori dall'ospedale, è stata montata una seconda tenda fornita dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale dell'Emilia-Romagna. Coinvolte la Protezione Civile di Rimini e quella di San Marino. Consentirà di raddoppiare i test molecolari sulla popolazione che si svolgeranno all'interno. Novità anche all'ingresso della struttura sanitaria, con uno dei due nuovi termoscanner capaci di rilevare a distanza la temperatura di chi entra e di segnalare quando si superano i 37.5 gradi. Li ha donati una donna di Hong Kong estimatrice del Titano.

Nel servizio, l'intervista a Massimo Arlotti, commissario straordinario per l'emergenza