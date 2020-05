Coronavirus: nessun nuovo caso e nessun decesso, smentite le voci sulle dimissioni del commissario Arlotti

Sentiamo Massimo Arlotti e Roberto Ciavatta

Oggi è un'altra giornata da tre zeri: nessun caso di positività, non si registrano decessi ma, dall'altra parte, nessuno è guarito. C'è speranza tra le istituzioni sanitarie, in vista della “fase 2”, mentre partono i test sui lavoratori nelle aziende sammarinesi in aggiunta allo screening già in corso sulla popolazione. I casi attualmente positivi sono 455. 13 le persone in ospedale: 5 in terapia intensiva e semintensiva e 8 nelle degenze. 442 soggetti sono in isolamento a casa. Sta bene il bambino sammarinese positivo al Covid-19 ricoverato a Rimini: oggi il rientro in territorio nel reparto di pediatria.

Quella che ci attende è una “sfida cruciale”, dice il commissario straordinario Massimo Arlotti. Nelle ultime ore sulla sanità la politica si è accesa, con il susseguirsi di rumors sulle imminenti dimissioni del commissario straordinario. Scenario smentito dallo stesso Arlotti. Pieno appoggio all'operato del commissario arriva dal responsabile della Sanità, Roberto Ciavatta, anche a nome del Governo, con l'invito alla politica ad allontanarsi dall'Istituto per la sicurezza sociale.

Dall'opposizione, intanto, Rf chiede se siano veri i “dissidi che si sarebbero manifestati tra vari medici e dirigenti dell’ospedale e tra le forze politiche di maggioranza nel tentativo – scrive - di sostenere o richiamare i propri protetti”. Chiede quindi chiarezza "perché la sanità e la sua gestione sono patrimonio di tutti”.

Nel servizio, le interviste a Massimo Arlotti (commissario straordinario emergenza) e a Roberto Ciavatta (segretario di Stato alla Sanità)