Coronavirus: Nissan mette a disposizione auto per la Protezione Civile

Nel corso dell'emergenza virus, dalla casa automobilistica Nissan arriva un supporto al lavoro della Protezione Civile italiana e sammarinese. Offerte, in comodato d'uso gratuito, delle auto per la durata del periodo segnato dal Covid-19. Uno dei suv è stato assegnato al Titano, dopo il nulla osta di Angelo Borrelli e sarà consegnato giovedì mattina. Servirà, spiegano dalla Protezione Civile sammarinese, per i sopralluoghi, per i servizi di assistenza alla popolazione e, più in generale, per le attività in territorio.